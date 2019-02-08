تركيا تدعو الأمم المتحدة لفتح تحقيق رسمي بمقتل خاشقجي

2019/02/08 | 18:51

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بغداد اليوم - متابعة

دعا وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، الأمم المتحدة الى فتح تحقيق رسمي في حادثة مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقال أوغلو، متحدثا للصحفيين في إقليم أنطاليا بجنوب البلاد، إن "تركيا تعتبر أن ما خلص إليه تحقيق تقوده الأمم المتحدة في مقتل خاشقجي أمرا مهما، لكن قيام الأمم المتحدة بفتح تحقيق رسمي بات مطلوبا في هذه المرحلة".

وأضاف، أن "نتائج التقرير الأممي المتعلق بجريمة مقتل خاشقجي تتطابق مع ما توصلنا إليه".

بغداد اليوم - بغداد

أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الجمعة، أن العراق و فرنسا يمكن لهما أن يلعبان دوراً مهماً في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، فيما شدد على ضرورة تضافر الجهود لمحاربة بؤر الإرهاب وحواضن التطرف التي تنتشر في دول عدة.

بغداد اليوم - متابعة

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي والاختناق بالغاز، جراء قمع الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين المشاركين في فعاليات الجمعة الـ46 من "مسيرات العودة وكسر الحصار" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأطلقت الهيئ

بغداد اليوم _ بغداد

رد ائتلاف الوطنية، اليوم الجمعة، على تنبيه رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، لزعيمه أياد علاوي، بشأن تجاوز غياباته داخل البرلمان الحد المنصوص.

وذكر رئيس الكتلة، كاظم الشمري، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان &quo

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