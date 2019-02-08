2019/02/08 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الصحة بغزة ، عن استشهاد الطفل حسن اياد شلبي "14" عام،

مساء اليوم الجمعة، جراء تعرضه لعيار ناري في الصدر، وذلك خلال

مشاركته بمسيرات العودة وكسر الحصار شرق مدينة خانيونس.

واوضحت الصحة بغزة، أن 10 مواطنين اصيبوا برصاص قوات الاحتلال

منهم 2 بالرصاص الحي خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق

قطاع غزة.

و بدأت الجماهير الفلسطينية، بالتوافد لمخيمات العودة الخمسة شرق

قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة 46 من المسيرات جمعة والتي

تحمل عنوان لا مساومة على كسر الحصار.

واطلق الاحتلال النار وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه تجمعات

للمواطنين في مخيم ملكة شرق غزة واطلقت آلية تابعة للاحتلال النار

بشكل كثيف تجاه المتظاهرين شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

كما أطقت الأبراج العسكرية التابعة للاحتلال النار صوب أراضي

المواطنين الزراعية شرق مخيم المغازي وسط القطاع واستهدفت قوات

الاحتلال مركبة تتبع للدفاع المدني بقنابل الغاز، ورش المتظاهرين

بالمياه العادمة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة.

في السياق ذاته، دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الجماهير

إلى الحشد والمشاركة في فعاليات اليوم في أرضِ مخيماتِ العودةِ

شرقَي قطاع غزة.

وقالت الهيئة أن مشاركة الجماهير الفلسطينية في هذه الجمعة هي

للتأكيد على تمسك الشعب الفلسطيني بثوابته وتشبثه بحقوقه العادلة

وبرفضه جميع أشكال الابتزاز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شهيد و 10 اصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق القطاع) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شهيد و 10 اصابات بالرصاص والاختناق خلال قمع الاحتلال لمسيرات العودة شرق القطاع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).