شرطة الديوانية تنفي انباء حول تجوال قوات امريكية في المحافظة

2019/02/08 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تناقلت عدد من صفحات التواصل الاجتماعي موضوع يتعلق بقيام

القوات الأمريكية بالتجوال في بعض من مناطق المحافظة وتود قيادة

شرطة محافظة الديوانية والمنشات ان تبين لكم عدم صحة تلك الأخبار التي

هي عبارة عن اشاعات لا أكثر ولا أقل حيث لاوجود للقوات الأمريكية في

المحافظة نهائيا لا في المعسكرات ولا في احياء المدينه او على الطرق

الخارجية ضمن حدود محافظة الديوانية متمنين على الجميع الرجوع إلى

مصدر الخبر والتاكد بدلا من التسرع في نشر اخبار عارية عن الصحة.

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