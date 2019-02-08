محدث.. الذهب يتحول للارتفاع مع ضعف الدولار والمخاوف الاقتصادية

2019/02/08 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تحولت أسعار الذهب إلى الارتفاع خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ضعف أداء الدولار الأمريكي وسط ترقب تطورات الأوضاع التجارية فضلاً عن أن المخاوف الاقتصادية عززت شهية المستثمرين تجاه الأصول الآمنة.





ويأتي أداء المعدن الأصفر تزامناً مع نظر المستثمرين باهتمام إلى مستجدات الوضع التجاري بين أكبر اقتصادين حول العالم، حيث صرح كبير المستشارين الاقتصادين للرئيس الأمريكي بأنه بالرغم من أن دونالد ترامب متفائل فيما يتعلق باتفاق تجاري محتمل مع الصين، "لكن لدينا مسافة كبيرة جداً للتوصل لذلك".





كما أعلن ترامب بأنه إنه لا يخطط للقاء نظيره الصيني قبل الموعد النهائي للهدنة التجارية بينهم والمقررة في 1 مارس المقبل.





وعلى الجانب الآخر، خفضت المفوضية تقديرات النمو لمنطقة اليورو عن العام الجاري و2020 إلى 1.5% و1.7%، عن التقديرات السابقة عند 1.9% و1.8% على الترتيب.





وأوضح البيان أن حالة عدم اليقين استنزفت الثقة والإنتاج داخل بعض الدول الأعضاء التي تأثرت ببعض العوامل المحلية المؤقتة كالاضطرابات في أسواق السيارات والتوترات المجتمعية وحالة عدم اليقين في السياسة النقدية.





كما خفض بنك إنجلترا تقديرات النمو للملكة المتحدة عن 2019 إلى 1.2% من 1.7% في التوقعات السابقة.





وبحلول الساعة 3:33 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل بنحو 0.2% ليصل إلى 1317 دولاراً للأوقية.





كما زاد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة تزيد عن 0.2% ليسجل 1313.45 دولار للأوقية.





وخلال تلك الفترة، تحول مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء الورقة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية إلى الاستقرار عند 96.560 بعد أن يكون يقع في النطاق الأخضر في وقت سابق من التعاملات.





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