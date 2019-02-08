2019/02/08 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال وزير مالية ألمانيا إنه كان من ضمن الحضور في المحادثات مع البنوك بشأن مستقبلهم، مؤكداً أن التقارير التي تدعي احتمالية حدوث اندماج بين "دويتشه بنك" و"كومرتس بنك" مجرد تكهنات.





وفي الأيام القليلة الماضية أفادت تقارير صحفية بأنه من المحتمل أن يحدث اندماج بين بنكي "كومرتس بنك" "ودويتشه بنك" قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل.





وأضاف ولاف شولتس في تصريحات لوكالة "بلومبرج"، اليوم الجمعة، أنه لا يستطيع فهم العلاقة بين الانتخابات وقطاع البنوك، قائلاً: "التكهنات بشأن ذلك أمر لا أستطيع فهمه".





وتابع شولتس بأن الحقيقة تتلخص في أنهم يناقشون الموقف في الصناعة المالية داخل ألمانيا، "هذه هي مهمة حكومتنا".





وأكد الوزير الألماني على أنهم يناقشوا أمور المقاصة وتطوير القطاع المصرفي وما إذا كانت البنوك المختلفة وأوضاعها قادرين على القيام بالأشياء الضرورية إذا ظهرت الحاجة لتنفيذ ذلك.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزبر ألماني: الحديث حول اندماج "دويتشه بنك" و"كومرتس" مجرد تكهنات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزبر ألماني: الحديث حول اندماج "دويتشه بنك" و"كومرتس" مجرد تكهنات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).