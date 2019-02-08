ائتلاف علاوي يشبه الحلبوسي بصدام حسين

2019/02/08 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلأعلن ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي، أن القرارات التي يصدرها رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، "تذكر بكيفية تعامل صدام حسين مع المواطنين حيث كان يوجه قراراته واملاءاته عبر الاعلام".وقال رئيس الكتلة النيابية لإئتلاف الوطنية، كاظم الشمري، في بيان تلقت شبكة رووداو الإعلامية نسخة منه: "تداولت بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كتاباً منسوباً إلى رئيس مجلس النواب يخص الدكتور إياد علاوي دون أن يصدر عن مكتبه أو عن المتحدث الرسمي باسمه أي موقف بنفي ما جاء في هذا الكتاب الملغوم، والذي لم يصل رسمياً إلى ائتلاف الوطنية او نوابها او مكتب الدكتور اياد علاوي، في أسلوب يذكرنا بكيفية تعامل صدام حسين مع المواطنين حيث كان يوجه قراراته واملاءاته عبر الاعلام". وأضاف: "لقد استغل بعض المغرضين ذلك الكتاب المزعوم في محاولة للتطاول على علاوي متناسين من انه مع زملائه من القادة الاخرين، تصدوا لنظام صدام واسسوا العملية السياسية في الوقت الذي كان البعض في حماية سلطة صدام، وكما يبدو ان الحلبوسي قد نسي دور اياد علاوي وامام عشرات من الشهود، وكيف كان داعماً له كي يكون محافظاً للانبار". وتابع البيان: "وفي كلام بذيء ورخيص من بعض المغرضين بأنه يجب ان يقطع راتب علاوي، تناسوا موضوع جريمة جسر الائمة التي ارتكبها الارهاب واودت بعشرات الشهداء والجرحى، تبرع حينها علاوي بمفرده ما زاد على تبرع اعضاء مجلس النواب مجتمعين". ومضى بالقول إن "علاوي لايطلب المال والجاه وهو الذي ناضل وسيواصل نضاله من اجل شعب العراق الكريم، وان امتناعه عن حضور جلسات البرلمان -للأسف- جاء بسبب ضرب رئيسه للقوانين والنظام الداخلي عرض الحائط، وتعامله بازدواجية، وهو المفروض ان يكون اميناً على النظام الداخلي لمجلس النواب ويمثل الشعب العراقي الكريم، وعندما يتراجع عن اسلوبه ويحترم إرادة النواب العراقيين قاطبة ويعلن ويعدل ذلك الأسلوب في ادارة الجلسات والالتزام بالنظام الداخلي، والذي اثر سلبا على اداء مجلس النواب، حينها سيتواصل علاوي مع مجلس النواب". وأشار البيان إلى أن علاوي "كان وما يزال طوال الفترة الماضية يواصل عمله على خدمة العراق وشعبه العظيم وحكومته وطنياً واقليمياً ودولياً، ولم يبخل بجهد إلا وبذله من اجل خدمة الوطن وسلامته".وفي وقت سابق، وجّه رئيس البرلمان العراقي، تنبيهاً إلى زعيم ائتلاف الوطنية بشأن تغيبه عن جلسات البرلمان "دون عذر قانوني".وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب الحلبوسي، فأن التنبيه جاء على خلفية تجاوز غيابات علاوي عن جلسات البرلمان، الحد المنصوص عليه في المادة 11 من قانون رقم 13 لسنة 2018 (قانون مجلس النواب وتشكيلاته) دون عذر قانوني.ودعا الحلبوسي زعيم ائتلاف العراقية، إلى عدم التغيب مستقبلاً عن جلسات مجلس النواب مهدداً باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في القانون.

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