لجنة المناسبات الوطنية تطلق مبادرة العدالة الاجتماعية

2019/02/08 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الحكومي،اليوم الجمعة، ان لجنة المناسبات والاحتفالات الوطنية والرسمية المنبثقة عنها ستطلق مبادرة العدالة الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

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