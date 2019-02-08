شهيد وإصابات في قمع الاحتلال الصهيوني للتظاهرات بقطاع غزة

2019/02/08 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليقال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، إن طفلا استشهد برصاص قوات الاحتلال الصهيوني، شرق مدينة خان يونس.

واضاف القدرة على صفحته على “فيسبوك” إن “الطفل، حسن إياد شلبي، يبلغ من العمر 14 عاما، وأصيب بعيار ناري في الصدر”.

وتابع كما “أصيب 8 مواطنين بالرصاص الحي لقوات جيش الاحتلال الصهيوني شرق قطاع غزة”.

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