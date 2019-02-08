بعد وفاتهم بتصادم حافلتين بمصر .. النقل تتكفل بنقل جثامين عراقيين إلى بغداد

2019/02/08 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، الجمعة، أنه يتكفل بنقل جثامين عراقيين من مصر الى العراق قضوا نتيجة الحادث في شرم الشيخ.وأوضح إعلام وزارة النقل في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (8 شباط 2019)، أن” وزير النقل عبد الله لعيبي يتكفل بنقل جثامين عراقيين قضوا خلال حادث تصادم بين باصين سياحيين […]

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