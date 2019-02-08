2019/02/08 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استشهد فلسطينيان وأصيب 17 اخرين، اليوم الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي على المشاركين في مسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، استشهاد الشاب حمزه محمد رشدى اشتيوى ” 18 عاما” جراء تعرضه لعيار ناري فى الرقبه من قبل الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة.

وفي وقت سابق أعلنت الصحة استشهاد الطفل حسن إياد شلبي 14 عاما، جراء تعرضه لعيار ناري في الصدر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

بدورها، دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار الجماهير الفلسطينية للمشاركة في الجمعة القادمة والتي تحمل اسم “غزة عصية على الانفصال والانكسار”.

وطالبت الهيئة الوطنية لجنة التحقيق المعنية بمسيرات العودة لمواصلة عملها لفضح جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين.

وتوافد الفلسطينيون، بعد عصر اليوم الجمعة، بالتوافد إلى مخيمات العودة الخمسة شرق قطاع غزة، للمشاركة في فعاليات الجمعة السادسة والأربعين من مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار.

جدير بالذكر أن مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار انطلقت في 30 مارس العام الماضي، حيث ارتقى خلالها 254 شهيدا فلسطينيا فيما أصيب ما يزيد عن 26 ألف آخرين بجراح متفاوتة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد فلسطينيين وإصابة 17 آخرين في مسيرات العودة شرق غزة) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد فلسطينيين وإصابة 17 آخرين في مسيرات العودة شرق غزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).