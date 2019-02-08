وزير النقل يتكفل بنقل جثامين عراقيين لقوا حتفهم في شرم الشيخ

2019/02/08 | 19:22

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بغداد اليوم _ بغداد

تكفل وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الجمعة، بنقل جثامين عراقيين لقوا مصرعهم جراء حادث سير في مد...





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