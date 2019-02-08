مدرب مانشستر يونايتد: مواجهة فولهام اختبار لشخصية الفريق

2019/02/08 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أكد المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، اليوم الجمعة، إن فريقه يجب أن يتعامل مع مباراة بعد غد الأحد على ملعب فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كاختبار للشخصية قبل خوض سلسلة من المباريات الحاسمة محلياً وأوروبياً.وقال سولشار للصحافيين: “قطعنا خطوة على الطريق بحذر للاقتراب من تحقيق الهدف الذي حددناه […]

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