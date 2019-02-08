2019/02/08 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/شرطة الديوانية تنفي وجود او تجوال لقوات امريكية في المحافظة

08/02/2019 18:54:00 PM |

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واع بغداد

نفت قيادة شرطة الديوانية الأنباء التي تحدثت بها بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تجوال قوات أمريكية في عدد من مناطق المحافظة.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لشرطة الديوانية تلقته(وكالة أنباء الاعلام العراقي واع) إن قيادة الشرطة تبين عدم صحة تلك الأخبار التي هي عبارة عن شاعات، مشيرا الى عدم وجود للقوات الأمريكية في المحافظة نهائيا سواء في معسكرات ولا داخل احياء المدينة او الطرق الخارجية ضمن حدود الديوانيه.

ودعت شرطة الديوانية الجميع الرجوع إلى مصدر الخبر والتاكد بدلا من التسرع في نشر اخبار عارية عن الصحة.

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