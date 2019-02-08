لجنة المناسبات الوطنية تعلن اطلاق مبادرة العدالة الاجتماعية

2019/02/08 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت خلية الاعلام الحكومي، اليوم الجمعة، ان لجنة المناسبات والاحتفالات الوطنية والرسمية المنبثقة عنها ستطلق مبادرة العدالة الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

وذكرت الخلية في بيان تلقته "الغد برس" ان "اللجنة ستطلق المبادرة تزامنا مع اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، الذي يصادف في العشرين من الشهر الجاري، وباشراف من خلية الاعلام الحكومي".واضافت انه "قررت اللجنة ان تنتقي مدرسة واحدة في كل محافظة، عدا العاصمة بغداد، فستكون فيها ست مدارس موزعة بواقع ثلاث مدارس في الرصافة ومثلها في الكرخ، فيما ستقوم اللجنة بجولات وزيارات الى دور رعاية الايتام والمسنين، وهيئة الحماية الاجتماعية، وغيرها من الجهات ذات العلاقة بهذه المناسبة".

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