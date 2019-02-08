مصرع 10 أشخاص في حريق بنادي فلامينغو البرازيلي

2019/02/08 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..اندلع حريق في الملعب التدريبي لنادي فلامينغو البرازيلي اليوم الجمعة، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 3 آخرين على الأقل.ووقع الحريق في ملعب النادي البرازيلي الذي تم توسيعه قبل شهرين فقط.ولم يتضح بعد ما إذا كان أي من لاعبي فلامينغو تعرض للآذى.وقال رجل المطافئ دوغلاس هينو لشبكة غلوبو نيوز […]

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