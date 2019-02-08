وزير الأمن الإيراني يعلن إحباط عدد من العمليات الإرهابية

2019/02/08 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير الأمن الإيراني، محمود علوي، اعتقال عدد من الأشخاص

التي كانت تسعى لتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد على أعتاب إحياء ذكرى

انتصار الثورة الإسلامية في إيران.وأضاف علوي في تصريح للصحفيين، أنّه تم كشف العديد من الخلايا

الإرهابية التي كانت تحاول المساس بأمن البلاد عشية ذكرى انتصار

الثورة الإسلامية، وتم اعتقال عناصرها.وأضاف أن هؤلاء الأشخاص اعتقلوا

بجهود كوادر وزارة الأمن وجميع القوى المساهمة في أمن البلاد، بما في

ذلك الجيش والحرس الثوري والشرطة والقوة القضائية والإدارة السياسية

للبلاد والمحافظات.

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