في مؤتمر صحفي عشية ديربي العاصمة.. سولاري يرد على تغريدة إيسكو

2019/02/08 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد مدرب ريال مدريد، الأرجنتيني سانتياجو سولاري، اليوم الجمعة، على تغريدة لاعبه إيسكو ألاركون، الذي أبدى فيها استياءه من عدم حصوله على فرص كافية في

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