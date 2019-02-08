اطلاق حملة لإيصال ماء الشرب لقضاء المدائن

2019/02/08 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الجمعة، إطلاق حملة لإيصال ماء الشرب لقضاء المدائن جنوب شرق العاصمة.وذكر بيان للعمليات تلقت " العهد نيوز" نسخة منه

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