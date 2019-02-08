حزب الاتحاد الكردي يقرر الصمت لمدة اسبوع لارضاء الديمقراطي

2019/02/08 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني رفض الكشف عن اسمه، اليوم الجمعة، ان المكتب السياسي ابلغهم بكتاب رسمي بانه ليس لهم حق الادلاء بتصريحات صحفية لاي مؤسسة اعلامية.وقال المصدر، ان القرار ياتي حتى لا تؤثر التصريحات على مجرى الاجتماعات بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني وخلق عراقيل للاتفاقية بين الطرفين التي من المعتزم عقدها بين الجانبين.

المصدر أكد ان تفاصيل الكتاب ومنع الادلاء بالتصريحات لوسائل الاعلام من قبل الاعضاء القياديين والمكتب السياسي مدته اسبوع واحد فقط.

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