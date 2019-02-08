خام الحديد يواصل ارتفاعه ويسجل أعلى مستوى منذ 2014

2019/02/08 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: واصل سعر خام الحديد عالمياً ارتفاعه خلال تعاملات اليوم الجمعة ليصل إلى أعلى مستوى في 4 سنوات ونصف مع تعطل الإمدادات.





وتلقى سعر الخام الدعم بعد تعطيل إمدادات بنحو 51 مليون طن من قبل شركة "فالي" البرازيلية أكبر منتج في العالم في أعقاب انهيار السد الذي وقع الشهر الماضي وأسفر عن مقتل 157 شخصاً على الأقل وترك المئات في عداد المفقودين.





وكانت وزارة الدولة للبيئة والتنمية المستدامة في البرازيل قد ألغت ترخيص للشركة لتشغيل سد في منجمها الذي ينتج 30 مليون طن سنوياً في ولاية "ميناس جيرايس".





وخلال تعاملات اليوم، ارتفع سعر خام الحديد تركيز 62% بنسبة 4% ليصل إلى 94.20 دولار للطن، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2014 وفقاً لتقديرات شركة "ستاندرد آند بورز جلوبال بلاتس".





ويواصل سعر الخام الاقتراب من مستوى 100 دولار للطن، وهو ما لم يسجله منذ مايو 2014.





ولم يتمكن المستثمرون من معرفة السعر الفوري لخام الحديد منذ الإثنين الماضي، بسبب الإجازات الرسمية في بورصات الصين وآسيا احتفالاً بالسنة القمرية الجديدة.





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