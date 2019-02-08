محدث.. النفط يتحول للصعود لكنه يتجه لتسجيل خسائر أسبوعية

2019/02/08 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تحولت أسعار النفط إلى الصعود خلال تعاملات اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل خسائر أسبوعية، مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وقبيل إعلان بيانات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة.





وانتشرت عدة تقارير أمس خفضت تقديرات النمو لعدد كبير من الدول الأوروبية، وسط زيادة حالة عدم اليقين في العالم بسبب التوترات التجارية.





وخفضت المفوضية والأوروبية توقعاتها للنمو داخل منطقة اليورو عن العام الجاري إلى مستوى 1.5% وهو أقل من تقديرات العام الماضي وتوقعات الخريف عند 1.9%.





وفي بنك إنجلترا تم تخفيض تقديرات النمو للملكة المتحدة عن 2019 إلى 1.2% من 1.7% في التوقعات السابقة.





وفي سياق منفصل، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الأسبوع الجاري أن مخزونات النفط ارتفعت بمقدار 1.3 مليون برميل لتصل إلى 447.2 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 1 فبراير الجاري.





ومن المقرر أن تعلن شركة "بيكر هيوز" في وقت لاحق من اليوم بيانات منصات التنقيب عن الخام في الولايات المتحدة عن الأسبوع الذي ينتهي اليوم.





ويوجد عامل آخر يؤثر في أداء الخام، وهو تنفيذ منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك خفض الإنتاج منذ بداية العام الحالي ما يقلل من مخاوف تخمة المعروض وسط تضرر الطلب.





وبحلول الساعة 3:44 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أبريل بنحو 0.5% إلى 61.95 دولار للبرميل بعد أن تجاوز 62 دولاراً للبرميل في وقت سابق من الجلسة.





كما زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.3% مُسجلاً 52.79 دولار للبرميل.





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