لليوم الثامن.. أهالي قضاء المدائن يعانون من انعدام مياه الشرب

2019/02/08 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيليعاني سكان حي السلام في منطقة جسر ديالى بقضاء المدائن جنوب شرق العاصمة العراقية بغداد، من انعدام مياه الشرب منذ ثمانية أيام على التوالي.وقال أحد السكان في مقطع فيديو إن "المنطقة تعاني لليوم الثامن من كارثة بيئية حيث أن الماء الذي يصل إلى البيوت ملوث ومسرطن وخطر على صحة الإنسان ليس فقط من خلال الشرب بل بالاستحمام أيضاً".وأضاف: "نطالب الحكومة وأمينة بغداد تحديداً بتوفير المياه الصالح للشرب وهنا أنا لا أتكلم عن الكهرباء وتبليط الطرق والخدمات الأخرى القابلة للتأجيل لكن عندما يتعلق الأمر بمياه الشرب فلا يمكننا الانتظار حتى لساعة واحدة".وتابع مخاطباً المسؤولين: "نحن هنا نستنجد من بغداد القريبة عليكم وليس من البصرة حيث أن من السهل إرسال صهاريج المياه إلينا فاليوم المواطنون يتهافتون على قدح الماء بعد استنفار كل الجهود لحل المشكلة".وأشار إلى أن "جل أهالي المنطقة هم من ذوي شهداء الحشد الشعبي فهل هذا هو جزاء كل هذه التضحيات! الأطفال يملؤون مستشفى التويثة"، داعياً إلى "إعلان المنطقة منطقة منكوبة بدلاً من التقاط الصور والإدلاء بتصريحات إعلامية لا فائدة منها".إلى ذلك، أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الجمعة، في بيان إطلاق حملة لإيصال ماء الشرب لقضاء المدائن العاصمة بالقول: "تنفيذاً لتوجيهات قائد عمليات بغداد الفريق الركن جليل الربيعي أطلقت قيادتنا حملة لإيصال الماء الصالح للشرب لقضاء المدائن وبهذه الحملة يثبت أبطال قواتنا المسلحة حضورهم وتفانيهم من أجل خدمة أبناء شعبنا الكريم وبمختلف الظروف والأزمات التي يمر بها بلدنا الحبيب".وكان رئيس الكتلة النيابية لائتلاف الوطنية، كاظم الشمري قال أمس أن "قضاء المدائن يعيش كارثة إنسانية وهنالك خمسمائة الف مواطن مهددين بالموت جراء انقطاع المياه عنهم".وطالب الشمري "رئيس الوزراء الى التدخل الفوري والحضور شخصياً إلى المدائن لكي يطلع على حجم المعاناة التي يعيشها المواطنين وكمية الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم نتيجة انقطاع الماء ليس فقط عن الشرب والاستخدام اليومي وإنما عن الحيوانات والأراضي الزراعية ومختلف المشاريع الزراعية والصناعية من حقول دواجن وبحيرات أسماك مما يهدد بكارثة بيئية كبيرة".ولفت إلى أن "تقديرات خلية الأزمة تشير إلى أن الوضع سيستمر إلى ما لايقل عن خمسة أيام أخرى وهذا يعني مرور ما يقارب الأسبوعين من انقطاع تام ونهائي للمياه".

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