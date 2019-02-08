2019/02/08 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مركز الاعلام الامني،اليوم الجمعة، مقتل وتدمير اوكار ومضافات لعصابات داعش الارهابية في منطقة الگنعوص جنوب الموصل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيش العراقي يقتل ارهابيين ويدمر اوكاراً ومضافات لداعش ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيش العراقي يقتل ارهابيين ويدمر اوكاراً ومضافات لداعش ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).