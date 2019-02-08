صالح يستقبل وزيرة الجيوش الفرنسية ويدعو لمحاربة بؤر الارهاب

2019/02/08 | 19:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الجمعة ، ضرورة تضافر الجهود الاقليمية والدولية لمحاربة بؤر الارهاب وحواضن التطرف التي تنتشر في دول عدة.

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