2019/02/08 | 19:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية رد اليوم ائتلاف الوطنية، على تنبيه رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، لرئيسه أياد علاوي، بشأن تجاوز غياباته داخل البرلمان الحد المنصوص.حيث نشر رئيس الكتلة، كاظم الشمري، بيان تلقت اليوم الثامن نسخة منه ان “بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تداولت كتاباً منسوباً الى رئيس مجلس النواب يخص اياد علاوي، دون أن …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اول رد من اياد علاوي على توبيخ الحلبوسي له امام العراقيين ؟ ذكرنا بصدام صحيفة اليوم الثامن الالكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اول رد من اياد علاوي على توبيخ الحلبوسي له امام العراقيين ؟ ذكرنا بصدام) نشر أولاً على موقع (اليوم الثامن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اول رد من اياد علاوي على توبيخ الحلبوسي له امام العراقيين ؟ ذكرنا بصدام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (اليوم الثامن).