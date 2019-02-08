2019/02/08 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ على ممول لداعش من تهريب المشتقات في أيسر الموصل

08/02/2019 19:50:00 PM |

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واع بغداد

ألقت قوة أمنية، القبض على ممول لعصابات داعش الارهابية في الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

وذكر بيان لمركز الإعلام الامني تلقته( وكالة أنباء الاعلام العراقي واع)ان "مفارز استخبارات شرطة الطاقة، ألقت القبض على متهم ينتمي لداعش في الساحل الايسر لمدينة الموصل".

وأضاف ان الارهابي "كان يمول داعش من خلال عمليات تهريب النفط ومشتقاته، صادر بحقه امر قبض بقضايا إرهابية".

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