2019/02/08 | 19:54
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ،الجمعة، ضرورة تضافر الجهود الاقليمية والدولية لمحاربة بؤر الارهاب وحواضن التطرف التي تنتشر في دول عدة.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: العراق و فرنسا يمكن ان يلعبا دوراً مهماً في القضايا الاقليمية والدولية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح: العراق و فرنسا يمكن ان يلعبا دوراً مهماً في القضايا الاقليمية والدولية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح: العراق و فرنسا يمكن ان يلعبا دوراً مهماً في القضايا الاقليمية والدولية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).