صالح: العراق و فرنسا يمكن ان يلعبا دوراً مهماً في القضايا الاقليمية والدولية

2019/02/08 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ،الجمعة، ضرورة تضافر الجهود الاقليمية والدولية لمحاربة بؤر الارهاب وحواضن التطرف التي تنتشر في دول عدة.

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