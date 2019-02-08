الوطنية تبدي استغرابها من تعامل الحلبوسي مع علاوي وتتهمه بخرق القوانين

2019/02/08 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابدت كتلى ائتلاف الوطنية ،الجمعة، استغرابها من تعامل رئيس البرلمان مع زعيمها اياد علاوي ، فيما قالت ان اسلوب الحلبوسي يشبه صدام حسين.

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