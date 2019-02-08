بالفيديو .. كلمة الامين العام لحزب الدعوة الاسلامية نوري المالكي في الملتقى الشبابي لدعاة ميسان

2019/02/08 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامية نوري المالكي في الملتقى الذي

أقامه مكتب حزب الدعوة الإسلامية في كربلاء المقدسة لعدد من الشباب

الدعاة في ميسان ، على رفض تحويل العراق منطلقا للحصار على ايران كما

تم رفض الحصار على سوريا .

واكد المالكي على ضرورة التصدي لمحاولات ومؤامرات عودة حزب البعث

المقبور .

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