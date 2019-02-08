الإعلان عن تشكيل حركة سياسية معارضة ضد محمد بن سلمان الشهر المقبل

2019/02/08 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الأمير السعودي خالد بن فرحان آل سعود عن تأسيس حركة سياسية

معارضة للنظام السعودي خلال الشهر المقبل هدفها مساعدة أهالي الجزيرة

العربية في الحصول على اللجوء السياسي في أوروبا. وفي سلسلة تغريدات له عبر حسابه على تويتر، بيّن الأمير خالد أهداف

الحركة السياسية المعارضة، حيث يأتي في مقدمتها تحرير شعب الجزيرة

العربية من القهر والظلم الذي يتعرضون له من قبل النظام السعودي،

وإيقاف الحرب على اليمن وسوريا وليبيا إلى جانب توطيد العلاقات مع

الدول العربية كافة.ومن الأهداف أيضاً بحسب ابن فرحان، الإفراج الفوري

عن جميع المعتقلين لأسباب سياسية أو فكرية أو دينية أو عنصرية الذين

أدينوا لعدم السماح لهم بحرية التعبير والعقيدة.

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