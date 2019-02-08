التأشيرة تحرم المنتخب الوطني للمبارزة من المشاركة في بطولة العالم باللعبة

2019/02/08 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرمت تأشيرة الدخول الى الامارات، المنتخب الوطني العراقي للمبارزة للمعاقين، من المشاركة في بطولة العالم باللعبة والتي من المقرر ان تنطلق يوم الأحد المقبل في

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