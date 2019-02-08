مدرب يونايتد: مباراة فولهام ستكون ‘كاشفة للشخصية’

2019/02/08 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد، أولي جونار سولشار، اليوم الجمعة، إن فريقه يجب أن يتعامل مع مباراة بعد غد الأحد على ملعب فولهام في الدوري

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