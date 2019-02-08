حريق في ملعب نادي برازيلي يودي بحياة 10 أشخاص

2019/02/08 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأعلنت فرقة الإطفاء، أن" الأطفال في قطاع الناشئين بالنادي كانوا في منازلهم في ذلك الوقت"، مبينة، انه" لم يتضح بعد ما إذا كان أي من لاعبي فلامينغو تعرض للأذى".

ووقع الحريق بعد أيام قليلة من الأمطار الغزيرة التي ضربت المدينة البرازيلية مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل.

انتهى..م.ر

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