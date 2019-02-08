تقرير: واشنطن تبحث إنهاء الإعفاء الضريبي للواردات من الهند

2019/02/08 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: كشف تقرير أن الولايات المتحدة تبحث فرض تعريفات جمركية على وارداتها من الهند، وسط نزاعات واشنطن واسعة النطاق بشأن السياسات التجارية والاستثمارية.





وأوضح تقرير نشرته وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر مطلعة على المسألة، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تدرس إنهاء النظام المتبع إزاء الصادرات الهندية لواشطن بأنها خالية من الرسوم في فاتورة قيمتها 5.6 مليار دولار.





ومن شأن خطوة سحب "نظام التفضيل العام" أو كما يعرف بـ"جي.إس.بي" من الهند، وهي أكبر اقتصاد مستفيد من هذا البرنامج منذ أصبح ساري المفعول في فترة السبعينيات، أن تكون أقوى إجراء عقابي من قبل الرئيس دونالد ترامب منذ توليه المنصب في يناير 2017.





ونظام التفضيل العام هو برنامج تجاري أمريكي تم تصميمه من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في العالم النامي من خلال إقرار رسوم صفر على ما يصل إلى 4800 منتج من 129 دولة، وتم إصداره في 1 يناير 1976 بموجب قانون التجارة لعام 1974.





وكان الرئيس الأمريكي طالب الهند مراراً بالنظر في تعريفاتها المرتفعة على الواردات الأمريكية.





وأشار التقرير إلى أن نظام التفضيل العام مرتبط بالصفقة التجارية وبالتالي فإن الولايات المتحدة تدرس الانسحاب أو تقليص ترتيبات الأفضلية.





وذكرت الوكالة أن الممثل التجاري الأمريكي أنهى مراجعة لموقف الهند بالتزامن مع احتمالية إعلان المستفيدين من هذا البرنامج "جي.إس.بي" على مدى الأسبوعين القادمين.





وأضاف التقرير أنه من المقرر أن يتوجه وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس إلى نيودلهي في الأسبوع المقبل وسط توقعات بزيادة القلق بشأن سياسة التجارة الإلكترونية.





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