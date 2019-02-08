خسائر البريد الأمريكي تتجاوز 1.5 مليار دولار بالربع المالي الأول

2019/02/08 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفعت خسائر مكتب خدمة البريد بالولايات المتحدة بنحو مليار دولار خلال الربع الأول العام المالي 2019 مع زيادة النفقات التشغيلية.





وأظهرت نتائج أعمال الهيئة الأمريكية الصادرة اليوم الجمعة، أنها سجلت خسائر بقيمة 1.53 مليار دولار خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي مقارنة مع خسائر 540 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2018.





بينما ارتفعت إيرادات البريد الأمريكي إلى 19.71 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقارنة مع 19.16 مليار دولار في نفس الفترة من العام 2018.





وأرجعت البيانات ذلك إلى ارتفاع إيرادات الشحن والطرود إلى 6.46 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2019 مقارنة مع 5.94 مليار دولار في تفس الفترة بالعام الماضي.





فيما ارتفعت النفقات التشغيلية إلى 21.22 مليار دولار خلال الربع المالي الأول من العام الجاري مقارنة مع 19.66 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي.





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