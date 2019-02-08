حجب القميص رقم 9 ودقيقة حداد في الدوري الفرنسي تكريماً لسالا

2019/02/08 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل أعلنت رابطة الدوري الفرنسي، اليوم الجمعة، أن كافة مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية لكرة القدم، ستشهد الوقوف دقيقة حداد من أجل تكريم النجم الراحل الأرجنتيني ايميليانو سالا، كما أكد نادي نانت الفرنسي، حجب القميص رقم 9 الذي كان يرتديه لاعب كرة القدم الأرجنتيني الراحل.ووفقًا لموقع الرابطة على شبكة الانترنت، "تقرر الوقوف دقيقة حداد خلال مباريات دوري الدرجة الأولى والثانية للمسابقة المحلية لرحيل سالا".وقالت ناتالي بوي دي لا تور، رئيسة رابطة الدوري الفرنسي، "اليوم وفي كل مباريات مطلع الأسبوع سنتحد جميعًا لتكريم سالا قبل انطلاق المباريات".وأعلن في وقت سابق، نقل جثة للأراضي البريطانية، تم انتشالها ليل الأربعاء من حطام الطائرة الصغيرة التي كان على متنها سالا والطيار ديفيد إيبوتسون، وتحطمت في بحر المانش في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتبين أن الجثة تعود لسالا.ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإلكتروني، " لم يكن إيميليانو سالا جزءاً من الأساطير التي كتبت التاريخ لنادي نانت، ومع ذلك، تقرر حجب الرقم 9 الذي ارتداه سابقًا مدى الحياة".وتألق سالا مع نانت منذ انطلاق الموسم الحالي للدوري الفرنسي حيث سجل معه 12 هدفًا، قبل أن يعلن كارديف سيتي التعاقد معه في الميركاتو الشتوي، إلا أنه لقي مصرعه قبل خوض أول لقاء له في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

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