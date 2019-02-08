2019/02/08 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تهديد عشيرة قائد فصيل مسلح معتقل لدى الحكومة البرلمان يعد بقانون يعاقب زعماء القبائل ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تهديد عشيرة قائد فصيل مسلح معتقل لدى الحكومة البرلمان يعد بقانون يعاقب زعماء القبائل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).