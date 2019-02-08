تحرير طفلة إيزيدية في سوريا بعد سنوات من احتجازها لدى داعشي مصري

2019/02/08 | 20:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُعلن مساء اليوم الجمعة، عن تحرير طفلة إيزيدية، بعد أن جرى اختطافها من قبل داعش عام 2014، حين كانت بعمر الخامسة تقريباً.

ونشر الناشط الإيزيدي علي حسين خانصوري على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ‹فيس بوك›، صورته مع الطفلة الإيزيدية المحررة (سوسن) البالغة من العمر حوالي 10 سنوات حالياً.

وقال خانصوري: «بعد جهود استمرت أشهر لتحرير المختطفة سوسن، تمكنا اليوم من إحضارها وإيصالها لأهلها».

وأوضح الناشط الإيزيدي، أن داعش اختطف (سوسن) يوم 3 / 8 / 2014، حين كان عمرها أقل من 5 سنوات، ومن ثم قام بنقلها إلى سوريا، وجرى احتجازها منذ ذلك الوقت من قبل قيادي داعشي مصري الجنسية يدعى (أبو صهيب المصري)، مشيراً أنها لهذا السبب لا تجيد التحدث سوى باللغة العربية وباللهجة المصرية.

وكشف خانصوري، أنه تم تحرير إيزيديين آخرين وهم الآن لدى عوائل إيزيدية في سوريا وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة إحضارهم إلى شنكال وتسليمهم لذويهم.





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