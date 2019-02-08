مسؤول أمريكي: دعوة مسؤولين فلسطينيين لاجتماع بشأن الشرق الأوسط في بولندا

2019/02/08 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض يتحدث في واشنطن يوم 21 ديسمبر كانون الأول 2018.



تصوير: جوشوا روبرتس - رويترز.

قال مسؤول أمريكي رفيع، اليوم الجمعة، إن مسؤولين فلسطينيين تلقوا دعوة لمؤتمر تعقده الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط وتستضيفه بولندا الأسبوع القادم حيث سيبحث جاريد كوشنر المستشار البارز للبيت الأبيض خططا للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال المسؤول للصحفيين إن الاجتماع “سيكون مناقشات وليس مفاوضات” عن الشرق الأوسط.

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