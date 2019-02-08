جديد قضية خاشقجي.. الجبير يغضب على تقرير أميركي ويُطالب الكونغرس بالتريّث   

2019/02/08 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس قال وزير الشؤون الخارجية عادل الجبير، إن القضاء السعودي ملتزم بمحاسبة المتورطين في قتل خاشقجي، لافتًا إلى أنه لا يمكن التعليق على تقرير نيويورك تايمز بشأن خاشقجي لاستناده إلى مصادر مجهولة.وأضاف في تصريحات، اليوم الجمعة، من واشنطن، أن محاولة الربط بين ولي العهد وقضية خاشقجي لا أساس لها وسنحاسب المتورطين بمقتله، مطالبًا […]

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