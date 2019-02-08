اللاعب الأغلى في تاريخ نيوكاسل ينتظر فرصته الأولى مع الفريق

2019/02/08 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..يأمل أغلى لاعب في تاريخ نيوكاسل يونايتد، ميغيل ألميرون، في خوض مباراته الأولى مع الفريق عند مواجهة ولفرهامبتون واندرارز في الدوري الانجليزي الممتاز، الإثنين المقبل، بعد أن تدرب مع زملائه هذا الأسبوع.انضم مهاجم باراغواي إلى نيوكاسل بعقد يمتد 5 أعوام ونصف قادماً من أتلانتا يونايتد بالدوري الأمريكي قبل أسبوع.وذكرت وسائل إعلام […]

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