2019/02/08 | 20:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PVV8Bbx8nHo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وفاء للشهداء - المجاهد الجريح باقر الازيرجاوي 2019/2/8) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وفاء للشهداء - المجاهد الجريح باقر الازيرجاوي 2019/2/8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).