عالية نصيف: النقل البحري تدور ديون بمبالغ ضخمة دون علم الرقابة المالية

2019/02/08 | 20:24

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(المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف وزير النقل وهيئة النزاهة والجهات الرقابية بإجراء تحقيق حول قيام الشركة العامة للنقل البحري بتدوير ديون بمبالغ ضخمة لمدة ثلاث سنوات دون علم الرقابة المالية .

وقالت نصيف :” ان الشركة العامة للنقل البحري قامت بتدوير ديون بذمتها واخرى لصالحها لمدة ثلاث سنوات، من بينها ديون لصالح شركة العراقة ضمن مشروع خبراء القياسات، أحدها يبلغ أربعمائة وسبعة وأربعين مليون دينار، والآخر سبعة وسبعين مليون دينار، وفقاً للكتب الرسمية الصادرة من الشركة العامة للنقل البحري، هذا من جهة، ومن جهة اخرى هناك عشرات الشركات لم تسدد ما بذمتها من عائدات وأجور مشروع خبراء القياسات الى الشركة العامة للنقل البحري منذ عامي ٢٠١٥ و ٢٠١٦ وفقاً لكتب رسمية صادرة عن الشركة ذاتها “.

وتساءلت:” ما الدوافع وراء إبقاء هذه الديون حبراً على ورق وتدويرها طيلة السنوات الثلاث الماضية؟ وهل هناك خطابات ضمان من الشركات؟ وهل تم اتخاذ الاجراءات الأصولية بشأن خطابات الضمان إن وجدت؟ ” ، مشددة على ” ضرورة قيام وزير النقل وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المعنية بفتح تحقيق بهذا الخصوص ومحاسبة المقصرين وحسم مسألة هذه الديون “.

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