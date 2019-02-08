2019/02/08 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/العثور على وكر للإرهابيين يحتوي على اسلحة متنوعة في كركوك

08/02/2019 20:07:00 PM |

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واع بغداد

اعلن مركز الاعلام الامني ،الجمعة، العثور على وكر للإرهابيين يحتوي على اسلحة متنوعة في محافظة كركوك

وذكر الناطق باسم مركز الإعلام الأمني العميد يحيى رسول في بيان تلقته(وكالة أنباء الاعلام العراقي واع )ان "استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وفق معلومات استخبارية دقيقة تمكنت من العثور على وكر للإرهابيين يقع على أطراف وادي الكور، خلال عملية بحث ضمن المحافظة كركوك والمناطق والقرى المحيطة".

واضاف ان "الوكر احتوى عتاد بندقية كلاشنكوف ومواد غذائية وملابس مختلفة، وقد تم التعامل معها أصوليا".

واشار الى ان "مفارز استخبارات شرطة الطاقة القبض على متهم ينتمي لداعش في الساحل الايسر لمدينة الموصل كان يمول العصابات الارهابية من خلال عمليات تهريب النفط ومشتقاته، صادر بحقه امر قبض بقضايا إرهابية".

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