بوتين يقيل 9 جنرالات في أجهزة الأمن الروسية

2019/02/08 | 20:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العلومة/بغداد..أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مرسوما بإعفاء 9 جنرالات وعقيدين من مناصبهم في أجهزة الأمن الروسية.وأوضح نص القانون الذي نشر على الموقع الرسمي للحكومة الروسية للمعلومات القانونية أن سلسلة الإقالات طالت وزارتي الداخلية والطوارئ ولجنة التحقيقات الفدرالية وإدارة المصلحة الفدرالية للمحاسبة.وعين بوتين بموجب المرسوم ذاته كلا من اللواء أوليغ […]

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