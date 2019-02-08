2019/02/08 | 20:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرجعية الدينية: مهمة التربية والتعليم من اقدس المهام) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: dgTUUR7OlH8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المرجعية الدينية: مهمة التربية والتعليم من اقدس المهام) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المرجعية الدينية: مهمة التربية والتعليم من اقدس المهام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).