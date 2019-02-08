ظريف يشارك في مؤتمر ميونخ الامني

2019/02/08 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الموقع الالكتروني لمؤتمر ميونخ الامني بان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف سيشارك في هذا المؤتمر ويلقي كلمة فيه.ومن المقرر ان يعقد المؤتمر

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