الحلبوسي يعلن عن اعادة اعمار جسر الرعود الحيوي شرقي الفلوجة

2019/02/08 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن قائممقام قضاء الكرمة بمحافظة الانبار احمد مخلف الحلبوسي ،اليوم الجمعة، عن اعادة اعمار جسر حيوي شرقي مدينة الفلوجة للمرة الاولى منذ اكثر من ثلاثة

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