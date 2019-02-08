وزارة النقل تتكفل بنقل جثامين عراقيين لقوا مصرعهم في مدينة شرم الشيخ المصرية

2019/02/08 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تكفل وزير النقل عبد الله لعيبي، اليوم الجمعة، بنقل جثامين عراقيين لقوا مصرعهم جراء حادث سير في مدينة شرم الشيخ، يوم امس، فيما اشار الى ارسال وفد عراقي الى القاهرة لمتابعة حالة الجرحى

وقال لعيبي في بيان، أورده مكتبه الاعلامي وحصلت " اتلغدير " على نسخة منه، إن "وزارة النقل ستتحمل تكاليف اجور نقل جثامين عراقيين، قضوا خلال حادث تصادم بين باصين سياحيين في مدينة شرم الشيخ، يوم امس ادى، الى جرح ثمانية عراقيين ووفاة اثنين، عبر طائرات الخطوط الجوية العراقية"، مبينا ان "نقل الجثامين سيتم اليوم ليلا الى بغداد على رحلة شرم الشيخ القاهرة. وأضاف وزير النقل، أن "وفدا من مكتب الخطوط الجوية في القاهرة تم ارساله لزيارة الجرحى ولتقديم التسهيلات والاجراءات اللازمة لهم وذلك بالتنسيق مع السفارة العراقية هناك"، متعهدا بأن "وزارة النقل سباقة في دعم ورعاية اي مبادرة وطنية او إنسانية تهدف الى خدمة هذا البلد العزيز. وكانت وزارة الخارجية العراقية قد اكدت، في وقت سابق من اليوم الجمعة 08 شباط 2019، مصرع 11 عراقياً بحادث سير في مصر. انتهى ع.س

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