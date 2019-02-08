العثور على وكر لعصابات داعش الاجرامية في كركوك

2019/02/08 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الناطق باسم المركز العميد، العميد يحيى رسول، في بيان اطلع عليه موقع "الغدير"، انه" وفق معلومات دقيقة، تمكنت استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من العثور على وكر للإرهابيين يقع على أطراف وادي الكور، خلال عملية بحث ضمن المحافظة كركوك والمناطق والقرى المحيطة، احتوى عتاد بندقية كلاشنكوف ومواد غذائية وملابس مختلفة، وقد تم التعامل معها أصوليا".

واضاف، رسول بحسب البيان، انه" كما ألقت مفارز استخبارات شرطة الطاقة القبض على متهم ينتمي لداعش في الساحل الأيسر لمدينة الموصل كان يمول العصابات الإرهابية من خلال عمليات تهريب النفط ومشتقاته، صادر بحقه أمر قبض بقضايا إرهابية".

انتهى..م.ر

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